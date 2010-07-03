Температура в августе будет около и выше нормы

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Августовская температура в столице будет около и выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Холодным месяц быть не обещает, отметил он. Синоптик также добавил, что июнь этого года оказался самым жарким за всю историю метеонаблюдений.
"Июнь 2019 года оказался самым жарким за всю историю наблюдений. Вполне вероятно, как и в 2016 году, этот месяц оказался близким к рекордному или даже рекордный... В наших регионах наблюдались рекордные значения: в Крыму и на Северном Кавказе это был самый жаркий месяц за всю историю наблюдений. И в центре европейской России тоже температура в июне оказалась близкой к рекордным значениям", – цитирует Вильфанда Агентство "Москва".
Июль же окажется холоднее июня с вероятностью 90%, считает научный руководитель Гидрометцентра. Уже на этой неделе показатели опустятся ниже 20 градусов. Умеренно прохладная и дождливая погода в европейской части страны будет длиться еще около недели.
Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец подчеркнул, что жары не прогнозируется до конца июля.
"Про жару я бы пока вообще не заикался. Еще сегодня и завтра мы будем находиться в зоне относительного климатического комфорта: от 20 до 23 градусов в дневные часы. Но даже это прохладнее, чем положено в июле для Москвы. А к концу недели мы начинаем потихоньку сваливаться в холод", – рассказал он.
Показатели будут напоминать сентябрьские значения. Ночью они могут упасть до 5–10 градусов, а днем поднимутся не выше 12–17. В пятницу и субботу будет холоднее всего, чуть теплее станет в воскресенье. Каждый день ожидаются дожди.
На 9 июля синоптики объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра. Предупреждение действует до 21:00.
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