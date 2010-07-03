Тепло и сыро: синоптики рассказали москвичам о погоде во вторник

Облачная погода, кратковременный дождь и гроза ожидается в Москве сегодня, 23 июля. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".
"Воздух в столице прогреется до 21-23 градусов, по области – до 20-25. Кратковременный дождь различной интенсивности от небольшого до умеренного будет идти с перерывами, местами сопровождаемый и грозой", – рассказали в ведомстве.
Отмечается, что порывы ветра при грозе могут достигать 15 метров в секунду. Объявлен повышенный уровень погодной опасности. Водителям рекомендуют не парковать автомобили рядом с деревьями и шаткими конструкциями.
Атмосферное давление сохранится в пределах нормы – 747 миллиметров ртутного столба.
Ранее жителям Москвы пообещали приход жары к концу недели. Ожидается прекращение дождей.
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