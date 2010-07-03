Синоптики рассказали о погоде в столице на этой неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве на этой неделе ожидается теплая, но дождливая погода. В столичном регионе температурный режим будет близок к норме, сообщили Агентству "Москва" в центре "Фобос".

В середине недели, по прогнозам, усилятся дожди.

"В ближайшие сутки по мере приближения с запада атмосферного фронта придут дожди, местами могут прогреметь грозы. В ближайшую ночь в Москве ожидается температура плюс 12–14 градусов, а в Московской области – плюс 10–15 градусов", – сказал собеседник агентства.

В дневные часы в столице ожидается 22–24 градуса тепла, в Московской области – плюс 20–25 градусов.

Синоптики прогнозируют, что к концу недели погода начнет улучшаться, дожди прекратятся.

24 июля ожидается пасмурная и дождливая погода. Ночью в городе около плюс 15 градусов, а днем – не выше плюс 21–23 градусов.

В четверг погода начнет постепенно улучшаться. Температура поднимется до плюс 25 градусов.

26 июля в столице воздух прогреется до плюс 25–27 градусов, по области – до плюс 23–28 градусов.

Ранее москвичам пообещали, что к концу июля погода в городе наладится. Ближе к выходным метеорологи рассчитывают на приход скандинавского антициклона. Он принесет много солнца, сохранив комфортную температуру при легком северном ветре.

Прогнозы на август также обнадеживают. В частности, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в столице августовская температура будет около или выше нормы.

