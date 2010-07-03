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Июнь 2019 года стал самым жарким в мире за 140 лет метеонаблюдений. Об этом сказано в исследовании Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Как сообщили эксперты, средняя температура воздуха в мире в первый месяц лета составила +16,4 градуса. Это на 0,9 градуса выше среднего июньского показателя с конца XIX столетия, подчеркнули метеорологи.

Ученые выяснили, что в июне жара сильнее всего ощущалась в ряде стран Европы, а также в некоторых регионах России, Канады и Южной Америки. Исследователи предупредили, что из-за глобального потепления в будущем вполне вероятны и новые температурные рекорды. "Это не последний рекордно жаркий месяц, который мы увидим", – заявила метеоролог Кэйти Делло агентству Associated Press.

Ранее специалисты Гидрометцентра отметили, что в 2019 году в первый месяц лета средняя температура на территории Центральной России оказалась близка к рекордной. "Здесь она самая высокая в XXI веке, она выше, чем в июне 2010 года", – сказано в материале Гидрометцентра. По словам синоптиков, в Крыму и на Северном Кавказе июнь 2019 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

Синоптики также напомнили, что июнь принес аномальную жару и в страны Европы. На погоду там повлияли горячие воздушные массы из Африки. В конце месяца в Германии, Польше и Чехии были побиты сразу несколько температурных рекордов. Во Франции, Испании, Италии и Швейцарии столбики термометров преодолели отметку в +40 градусов. В Пьемонте, на севере Италии, пиковая температура достигала плюс 42 градусов, а зоопарке Рима медведям и лемурам давали замороженные фрукты, чтобы им было легче перенести зной. От аномальной жары в Европе умерло восемь человек.

Эксперты опасаются, что к середине XXI века очень высокие летние температуры станут нормой. По мнению ученых, тепловые волны, которые накрыли Европу в июне, – проявление общих климатических тенденций.

