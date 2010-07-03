Аномальная жара летом станет нормой

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Температуры от +35 градусов в летние месяцы могут стать нормальным явлением. Тепловые волны, накрывшие Европу в июне, являются отражением общих нынешних климатических тенденций. Об этом сообщает сайт "Мир 24".

Частота подобных погодных явлений по сравнению с началом ХХ века выросла в 100 раз. Тепловые волны за этот же период стали жарче на 4 градуса.

Напомним, что за июнь этого года были побиты температурные рекорды целого ряда европейских стран: Швейцарии, Австрии, Германии, Чехии, Испании. Во Франции был зафиксирован абсолютный максимум – воздух прогрелся до 45,9 градуса по Цельсию.

Ранее сообщалось, что от аномальной жары в Европе умерло 8 человек.