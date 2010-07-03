Выше +40. Жара в Европе бьет рекорды

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Жара в Европе бьет новые рекорды, передает телеканал BBC.

Накануне сразу несколько температурных рекордов были побиты в Германии, Польше и Чехии. В частности, по данным телеканала, в немецком городе Кошен температура в середине дня 26 июня достигла +38,6 градуса, превысив рекордный для Германии июньский показатель 1947 года (38,5 градуса). В Польше температурный максимум достиг 38,2 градуса тепла.

По прогнозам, 27 июня во Франции, Испании, Италии и Швейцарии столбики термометров могут преодолеть отметку в +40 градусов. Отмечается, что в Италии самый сильный зной охватил северную часть страны. В Пьемонте днем в четверг ожидают до плюс 40–42 градусов. Как уточняет агентство ANSA, в Риме, Флоренции и Сиене пиковая температура может колебаться от +36 до +39 градусов. В римском зоопарке медведям, носухам и лемурам начали давать замороженные фрукты, чтобы им было легче перенести жару.

Во Франции синоптики прогнозируют пик жары на четверг и пятницу. Французские метеослужбы объявили о повышенном уровне погодной опасности сразу в 78 департаментах. "В пятницу в некоторых местах может быть побит национальный рекорд", – заявила представитель французской службы прогнозов погоды Кристель Робер. Исторический максимум для Франции зафиксировали в августе 2003 года в провинции Гар. Тогда столбик термометра поднялся до +44,1 градуса. В ряде крупных городов: Париже, Лионе, Марселе и Страсбурге, – из-за жары ограничили движение автомобилей с высоким уровнем вредных выбросов.

А в каталонской провинции Таррагона с вечера 26 июня бушуют пожары. Огонь уже уничтожил четыре тысячи гектаров леса. Эксперты называют этот пожар одним из самых разрушительных в Каталонии за последние 20 лет. Экстремальная жара, как считают специалисты, охватит в четверг большую часть Испании – 30 из 50 провинций страны. Уже ранним утром температура местами была выше 30 градусов. На юге провинции Мадрид специалисты прогнозируют +41 градус, сообщает газета El Mundo.

Синоптики не исключили, что жара задержится в Европе до конца июня – начала июля. Особенно сильно горячие воздушные массы из Африки повлияют на погоду во Франции и Испании.

Уже во вторник, 25 июня, СМИ писали, что Европа готовится к "адской жаре". В Париже был активирован "третий уровень" опасности, который почти никогда не используется. Власти разработали план экстренных мер. На улицах установлены временные фонтаны, будут открыты общественные бассейны и парки, планируется организовать около 900 "прохладных мест". Минобразования Франции перенесло выпускные экзамены для 800 тысяч школьников. В ведомстве пояснили, что не могут поставить под угрозу здоровье учащихся.