МЧС объявило экстренное предупреждение из-за непогоды в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Гроза и сильный ветер ожидаются в столице в четверг, 27 июня. Объявлено экстренное предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.
В ближайшие часы порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, прогнозируются град и дождь. Горожанам рекомендуют ездить медленнее и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта. Спасатели предупреждают, что вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.
При сильном ветре парковаться нужно вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Укрываться около них также не стоит.
В период с 27 по 29 июня в городе может выпасть свыше половины месячной нормы осадков. Среднесуточная температура упадет ниже нормы на пять–шесть градусов. Будет дождливо и ветрено.
Атмосферное давление в конце рабочей недели будет падать. 27 июня оно уменьшится примерно на 14 единиц – до 738 миллиметров ртутного столба. 28 июня оно достигнет 730 миллиметров ртутного столба, что может побить рекорд 63-летней давности.
29 июня показатели начнут расти, но пока останутся ниже нормы. К летней норме они приблизятся на следующий день.
Из-за перепадов самочувствие может ухудшиться, причем не только у метеочувствительных людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Специалисты советуют ограничить физические нагрузки, не переутомляться, соблюдать режим труда и отдыха.
Самые жаркие дни, согласно климатической норме, должны прийти в конце июля – начале августа, отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. А потеплеет в Москве уже на следующей неделе, хотя жары, как в предыдущие недели, синоптики не обещают.
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