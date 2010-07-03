Синоптики заявили, что самые жаркие дни лета предсказать невозможно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Информация о жарких днях, ожидаемых летом в средней полосе России, – это не прогноз, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, речь идет лишь о климатических нормах. Долгосрочные же прогнозы не могут рассказать о динамике погоды по дням.
"Есть понятие климатических характеристик, когда усредняются температурные значения за большой промежуток времени, например, 140 лет наблюдений в Москве. И действительно, оказывается, что последний день июля и первый день августа – самые жаркие дни", – цитирует его ТАСС.
По словам синоптика, речь идет лишь о климатических нормах. Долгосрочные же прогнозы не могут рассказать о динамике погоды по дням.
Вильфанд добавил, что "нет ничего более постоянного для погоды, чем ее изменчивость".
Ранее он рассказал, что, согласно климатическим нормам, самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются 31 июля и 1 августа. Наступают они обычно в период с 26 июля по 5 августа. В это время поверхность земли, нагреваясь от Солнца, очень медленно передает тепло вниз, в так называемый деятельный слой суши. Он окончательно прогревается после 20 июля.
Москвичей предупредили, что в последние дни июня в столицу придут похолодание и сильные дожди. Дневная температура воздуха упадет до 13–15 градусов, а в конце недели на город обрушатся сильнейшие дожди. Самыми холодными днями станут выходные.
Летнее тепло вернется на следующей неделе. С началом июля температура постепенно придет в норму. Однако такой жары, какой она была в минувшие дни, не ожидается.
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