Циклонический вихрь обрушит на Москву сильнейшие дожди

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Циклонический вихрь из Скандинавии к выходным принесет в столицу похолодание, порывистый ветер и до 30–40 процентов от месячной нормы осадков, сообщает центр погоды "Фобос".
Погода будет ухудшаться в течение всей недели. Понедельник будет самым теплым днем, воздух прогреется до 25 градусов. Усиливаться дожди будут начиная с четверга. А самыми холодными днями будут выходные.
"Дело в том, что в центр страны из Скандинавии придет циклонический вихрь – он будет набирать силу, увеличиваться по площади и обрушит сильнейшие дожди на всю среднюю полосу страны", – цитирует синоптиков Агентство "Москва".
В городе похолодает до 13–15 градусов, а атмосферное давление понизится до 727–728 миллиметров ртутного столба. Вся погода будет сопровождаться северо-западным ветром, порывы которого могут достигать 15–17 метров в секунду.
Погода начнет портиться со вторника, 25 июня. В этот день еще удержится сухая солнечная погода, но столбики термометров покажут не выше 23 градусов. В среду возрастет вероятность дождей, а температура воздуха не превысит 20 градусов.
На второй и третий месяцы лета синоптики прогнозируют средние температуры выше нормы.
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