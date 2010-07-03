"Расплата за знойное начало месяца". Синоптики – о погоде на следующей неделе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Гидрометцентре не подтвердили сообщения о наступлении "настоящей осени" в регионах Центральной России на следующей неделе. По словам синоптиков, жителей столичного региона в скором времени ждет лишь "расплата" за знойное начало месяца.

"Была невероятная жара в июне, которая встречается крайне редко, поэтому понижение температуры, которое нас ждет, воспринимается как приход холодов. Ничего подобного – просто до этого жара была совершенно жуткая", – цитирует ИА "НСН" научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Специалист отметил, что метеослужба прогнозировала частую смену жарких и прохладных периодов в это лето.

Согласно прогнозам, начало следующей недели будут довольно комфортным. Днем столбики термометров покажут от 21 до 24 градусов, а в ночные часы 10-13 градусов тепла.

В пятницу на просторы Русской равнины прорвется ныряющий северо-атлантический циклон, который три дня будет поливать столицу холодными дождями. Дневная температура опустится до 17 градусов. За три дня выпадет до 25 миллиметров осадков. В ночные часы воздух остынет до 5-10 градусов.

"Мы также прогнозируем понижение давления. Особенно выражена разница будет с четверга на пятницу, когда давление упадет сразу на 15, а то и 20 миллиметров ртутного столба", – заключил Вильфанд.



Синоптики пообещали москвичам осеннюю погоду

Пока в столице держится жаркая погода. Горожане могут охладиться, например, в бассейне под открытым небом. Специально оборудованные площадки работают в Сокольниках и Измайловском парке. Два летних бассейна ждут посетителей "Лужников". Есть, где искупаться и в парке "Фили". Еще можно смело ехать на пляжи "Тропарево", "Мещерское" и "Левобережье". Кроме того, москвичей ждут сразу две зоны отдыха в Серебряном бору и одна − в Строгинской пойме. А в Зеленограде отдохнуть от жары можно на озерах "Школьное" и "Черное".

