"Расплата за знойное начало месяца". Синоптики – о погоде на следующей неделе

В Гидрометцентре не подтвердили сообщения о наступлении "настоящей осени" в регионах Центральной России на следующей неделе. По словам синоптиков, жителей столичного региона в скором времени ждет лишь "расплата" за знойное начало месяца.
"Была невероятная жара в июне, которая встречается крайне редко, поэтому понижение температуры, которое нас ждет, воспринимается как приход холодов. Ничего подобного – просто до этого жара была совершенно жуткая", – цитирует ИА "НСН" научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Специалист отметил, что метеослужба прогнозировала частую смену жарких и прохладных периодов в это лето.
Согласно прогнозам, начало следующей недели будут довольно комфортным. Днем столбики термометров покажут от 21 до 24 градусов, а в ночные часы 10-13 градусов тепла.
В пятницу на просторы Русской равнины прорвется ныряющий северо-атлантический циклон, который три дня будет поливать столицу холодными дождями. Дневная температура опустится до 17 градусов. За три дня выпадет до 25 миллиметров осадков. В ночные часы воздух остынет до 5-10 градусов.
"Мы также прогнозируем понижение давления. Особенно выражена разница будет с четверга на пятницу, когда давление упадет сразу на 15, а то и 20 миллиметров ртутного столба", – заключил Вильфанд.
Синоптики пообещали москвичам осеннюю погоду
Пока в столице держится жаркая погода. Горожане могут охладиться, например, в бассейне под открытым небом. Специально оборудованные площадки работают в Сокольниках и Измайловском парке. Два летних бассейна ждут посетителей "Лужников". Есть, где искупаться и в парке "Фили". Еще можно смело ехать на пляжи "Тропарево", "Мещерское" и "Левобережье". Кроме того, москвичей ждут сразу две зоны отдыха в Серебряном бору и одна − в Строгинской пойме. А в Зеленограде отдохнуть от жары можно на озерах "Школьное" и "Черное".
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