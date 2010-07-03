Сильный ливень обрушился на север Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сильный ливень обрушился в среду вечером на север Москвы. Дождь сопровождаются штормовым ветром.

Ранее синоптики прогнозировали в столичном регионе на 22 июня переменную облачность, кратковременный дождь и до 32 градусов тепла.

Дожди с грозами ожидались во второй половине дня. При грозе ветер может усилится до 15 метров в секунду.

В связи с прогнозируемой непогодой из столичного аэропорта Шереметьево отменили более 20 рейсов. Авиакомпании заранее проинформировали пассажиров об отменах и задержках рейсов.

Из-за жары на восьми станциях столичного метро и семи станциях МЦК начали раздавать воду.