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11:50

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в субботу

общество погода

11:50

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 22 июня, в столице синоптики прогнозируют жару до плюс 33 градусов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, днем 22 июня в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30–33 градуса тепла", – говорится в сообщении.

Как отмечается, что в связи с прогнозируемой жаркой погодой лучше избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

Патрулирование лесопарковых зон и водоемов более чем по 200 маршрутам проводят более 1,4 тысячи сотрудников территориального пожарно-спасательного гарнизона столицы и добровольных пожарных и спасателей.

13 временных подвижных постов из числа сводных отрядов по тушению природных пожаров комплекса городского хозяйства выставлено по границам участков лесопарковых зон.

В воскресенье погода начнет меняться. Антициклон будет отходить на запад, и в регион будут поступать воздушные массы с Атлантики. В ночные часы температура составит +16... +20 градусов, днем чуть прохладнее – до 25-27 градусов тепла. Возможны кратковременные дожди.

Ночью в понедельник обойдется без осадков. Днем – около +25. Вместе с тем в Москву начнут перемещаться северо-западные воздушные потоки.

Это приведет к тому, что уже во вторник дневная температура составит +20... +22 градуса, ночью – около +10. В среду температура может немного понизиться.

Погода в столице может повторить рекорд вековой давности

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общество погода

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