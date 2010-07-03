МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в субботу

В субботу, 22 июня, в столице синоптики прогнозируют жару до плюс 33 градусов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, днем 22 июня в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30–33 градуса тепла", – говорится в сообщении.
Как отмечается, что в связи с прогнозируемой жаркой погодой лучше избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.
Патрулирование лесопарковых зон и водоемов более чем по 200 маршрутам проводят более 1,4 тысячи сотрудников территориального пожарно-спасательного гарнизона столицы и добровольных пожарных и спасателей.
13 временных подвижных постов из числа сводных отрядов по тушению природных пожаров комплекса городского хозяйства выставлено по границам участков лесопарковых зон.
В воскресенье погода начнет меняться. Антициклон будет отходить на запад, и в регион будут поступать воздушные массы с Атлантики. В ночные часы температура составит +16... +20 градусов, днем чуть прохладнее – до 25-27 градусов тепла. Возможны кратковременные дожди.
Ночью в понедельник обойдется без осадков. Днем – около +25. Вместе с тем в Москву начнут перемещаться северо-западные воздушные потоки.
Это приведет к тому, что уже во вторник дневная температура составит +20... +22 градуса, ночью – около +10. В среду температура может немного понизиться.
Погода в столице может повторить рекорд вековой давности
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