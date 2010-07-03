Водителей призвали не садиться за руль при плохом самочувствии в жару

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автомобилистов призвали не садиться за руль при плохом самочувствии из-за жары, а также напомнили про пятничные заторы на дорогах.

"В этот знойный пятничный день мы напоминаем, что час пик сегодня ранний, и на вылетных плотно часов до восьми часов вечера. Просим, если чувствуете себя не очень, не садитесь за руль машины/мото/велика", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Также водителям посоветовали взять с собой питьевую воду.

Из-за жары количество спасателей и спецтехники, заступающих на дежурство, планируют увеличить с 21 по 23 июня, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, дополнительные силы и средства будут направлены в места массового отдыха.

"Так, департаментом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Москвы совместно с Главным управлением МЧС России по столице на 46 водных объектах привлечено 76 единиц техники территориального пожарно-спасательного гарнизона", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".

Он отметил, что также с 21 по 23 июня будет дополнительно организовано усиленное патрулирование зон отдыха на водных объектах. Всего на дежурство выйдут 155 человек и 27 единиц техники.

"В случае возникновения пожаров в административных округах Москвы будут привлечены сводные отряды поливомоечных машин ГБУ "Автомобильные дороги" общей численностью 650 единиц техники и 1 тысяча 950 человек", – заключил Бирюков.

МЧС выпустило экстренное предупреждение о сильной жаре в столице 21 июня. В дневные часы температура воздуха может повыситься до 32 градусов.

В МЧС рекомендовали горожанам быть осторожными, избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головной убор, пить больше воды.

Между тем Сергей Собянин посоветовал москвичам пользоваться "комнатами прохлады". В Москве открыто около 300 таких помещений, где установлены кондиционеры и кулеры с водой. Они расположены по большей части в Центрах социального обслуживания.



"Климат-контроль": какая погода ждет москвичей в выходные

В связи с жарой на 12 станциях Московского центрального кольца (МЦК) и на всех наземных станциях метро пассажирам начали раздавать питьевую воду. В официальном Twitter-аккаунте Московского метрополитена говорится, что воду можно получить на станциях МЦК "Балтийская", "Владыкино", "Бульвар Рокоссовского", "Автозаводская", "Локомотив", "Лихоборы", "Дубровка", "Окружная", "Андроновка", "Стрешнево", "Панфиловская" и "Зорге".

