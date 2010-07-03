Сергей Собянин призвал москвичей пользоваться "комнатами прохлады" из-за установившейся в городе жаркой погоды. Об этом мэр столицы написал на своей странице во "ВКонтакте".
"Сегодня и завтра по прогнозу – 30-градусная жара. Если вы плохо ее переносите, посмотрите карту по ссылке. Там отмечены "комнаты прохлады" в учреждениях соцзащиты. Это больше 300 помещений с кондиционерами и питьевой водой", – заявил мэр столицы.
"Комнаты прохлады" работают в центрах соцобслуживания. Там есть кулеры с водой, кондиционеры и место для досуга. Такие комнаты работают с понедельника по четверг с 09:00 до 20:00, в пятницу – до 18:45 и в субботу – до 16:00.
Ранее метеорологи предупредили, что в субботу, 22 июня, в Москве может быть побит температурный рекорд 1917 года, когда воздух в столице прогревался до плюс 31,8 градуса. Причиной столь жаркой погоды станет обширный антициклон, блокирующий прохождение циклонов и атмосферных фронтов, несущих осадки и прохладу.
Эксперты "Роскачества" рекомендовали утолять жажду в жару водой. Однако медики не советуют злоупотреблять лечебно-столовой водой. Ее лучше пить в дозированных объемах.
Употребление прохладительных алкогольных коктейлей в жару также нежелательно. Алкоголь приводит к нарушению терморегуляции организма и повышает риск теплового удара. В такую погоду москвичам рекомендуют избегать перегрева, носить одежду светлых тонов и головной убор.
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