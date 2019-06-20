Медики назвали признаки теплового удара

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В министерстве здравоохранения Московской области рассказали, как уберечь себя и близких от перегрева на солнце.

Медики сообщили, что с начала июня текущего года сотрудники областной станции скорой медицинской помощи совершили более 30 выездов по жалобам на тепловые и солнечные удары. В больницы Подмосковья госпитализировали 16 человек, пишут "Известия".

Специалисты подчеркивают, что тепловой удар – это следствие сильного перегрева. Его можно получить и при длительном пребывании в душных помещениях. Первая помощь при таких случаях сводится к охлаждению тела потерпевшего до приезда скорой. Потерпевшему следует дать воды, чтобы избежать обезвоживания. Вызвать врача рекомендуется даже при легкой степени перегрева.

Симптомами при тепловом ударе являются тахикардия, тяжелое дыхание, повышение температуры тела до 41 градуса, звон в ушах. Тяжелая стадия характеризуется обмороком, судорогами и даже психическими расстройствами.

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией, стоит особенно внимательно относиться к перегреву на солнце.

Днем, в период активного солнца – с 11:00 до 15:00 следует ограничить пребывание на открытых площадках. Под палящим солнцем не рекомендуется заниматься спортом, опасно употреблять спиртные напитки.

По советам диетологов, утолить жажду в жару без вреда для организма можно водой, также можно пить горячие зеленые и белые чаи и безалкогольный коктейль "Мохито".