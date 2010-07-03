МЧС предупредило москвичей о сильной жаре

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МЧС выпустило экстренное предупреждение о сильной жаре в столице 21 июня. В дневные часы температура воздуха может повыситься до 32 градусов.

"Пожарно-спасательный гарнизон усиливает количество патрулей и частоту патрулирования лесопарковых зон в связи с установившейся жаркой погодой на территории столицы", – говорится на сайте ведомства. Созданы мобильные патрули на велосипедах и электрокарах, оснащенные средствами для оказания первой помощи.

В МЧС рекомендовали горожанам быть осторожными, избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головной убор, пить больше воды.

Ранее синоптики сообщили, что в столице ожидается сухая, солнечная и аномально жаркая погода. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 1-5 метров в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба.

В центре погоды "Фобос" уточнили, что жара в Московском регионе спадет в воскресенье – в этот день ожидаются кратковременные дожди и грозы, максимальная температура составит 21-26 градусов.

"В предстоящие выходные дни Москва будет находиться под влиянием антициклона, который принесет прохладу. Понижение температуры до комфортных значений будет сопровождаться кратковременными и ливневыми дождями и грозами", – указали синоптики.

Врачи рекомендуют в жару как можно меньше находиться на солнце, избегать физических нагрузок и пить больше негазированной воды. При этом медики предупреждают, что прохладительные алкогольные коктейли не утоляют жажду и повышают риск теплового удара.

Между тем Сергей Собянин посоветовал москвичам пользоваться "комнатами прохлады". В Москве открыто около 300 таких помещений, где установлены кондиционеры и кулеры с водой. Они расположены по большей части в Центрах социального обслуживания.



"Климат-контроль": какая погода ждет москвичей в выходные

В связи с жарой на 12 станциях Московского центрального кольца (МЦК) и на всех наземных станциях метро пассажирам начали раздавать питьевую воду. В официальном Twitter-аккаунте Московского метрополитена говорится, что воду можно получить на станциях МЦК "Балтийская", "Владыкино", "Бульвар Рокоссовского", "Автозаводская", "Локомотив", "Лихоборы", "Дубровка", "Окружная", "Андроновка", "Стрешнево", "Панфиловская" и "Зорге".

