До 33 градусов тепла, дождь и гроза ожидаются в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном регионе в субботу, 22 июня, ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и до 32 градусов тепла.

"Погоду будет определять малоградиентное барическое поле. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 30-32 градусов, по области – от 27 до 32 градусов, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, сопровождающиеся кое-где грозами", – говорится на портале "Метеоновости".

Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, при грозе – 15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье погода начнет меняться. Антициклон будет отходить на запад, и в регион будут поступать воздушные массы с Атлантики. В ночные часы температура составит +16... +20 градусов, днем чуть прохладнее – до 25-27 градусов тепла. Возможны кратковременные дожди.

Ночью в понедельник обойдется без осадков. Днем – около +25. Вместе с тем в Москву начнут перемещаться северо-западные воздушные потоки.

Это приведет к тому, что уже во вторник дневная температура составит +20... +22 градуса, ночью – около +10. В среду температура может немного понизиться.



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