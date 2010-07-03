Воду начали раздавать на станциях метро и МЦК из-за жары

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На восьми станциях столичного метро и семи станциях МЦК начали раздавать воду из-за жары.

"Сегодня в жару раздаем воду на станциях мосметро и МЦК. Метро: "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект" и "Выхино", "Измайловская" и "Кунцевская", а также на "Технопарке". МЦК: Бульвар Рокоссовского, Окружная, Владыкино, Панфиловская, Балтийская, Стрешнево, Зорге", – говорится в сообщении столичного метро в Twitter.

Ранее в МЧС предупредили москвичей о сильной жаре. В субботу, 22 июня, температура воздуха может составить 33 градуса тепла.

Как отмечается, в связи с прогнозируемой жаркой погодой лучше избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

В воскресенье погода начнет меняться. Антициклон будет отходить на запад, и в регион будут поступать воздушные массы с Атлантики. В ночные часы температура составит +16... +20 градусов, днем чуть прохладнее – до 25-27 градусов тепла. Возможны кратковременные дожди.

Ночью в понедельник обойдется без осадков. Днем – около +25. Вместе с тем в Москву начнут перемещаться северо-западные воздушные потоки.