В начале недели в Москве сохранится тепло

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается на следующей неделе в столичном регионе.
Он отметил, что в начале недели в Москве сохранится прежняя жаркая погода. В городе будет тепло, солнечно и больше +25 градусов.
"На следующей неделе погода существенно будет отличаться от всех трех предыдущих недель июня. В понедельник еще теплые +24...+26, даже до +28. К концу рабочей недели, к пятнице, мы прогнозируем, что будет от +17 до +22, а в субботу на градус ниже, в основном будет +18...+19. Эта температура существенно отличается от той жаркой июньской погоды, но мы сейчас возвращаемся в свой обычный режим", – сказал он в комментарии RT.
Синоптики пообещали москвичам осеннюю погоду
Ближе к выходным температурный фон будет отличаться на пару градусов от нормы со знаком минус. С четверга на пятницу давление понизится на 15—20 миллиметров ртутного столба. Жаркая погода, какая была в предыдущие недели, вернется в Москву уже в июле.
На второй и третий месяц лета синоптики прогнозируют средние температуры выше нормы. Будут периоды жаркой погоды с понижением, с эпизодами прохлады и дождей.
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