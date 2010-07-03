Синоптики рассказали, когда в Москве закончится "осеннее ненастье"

Синоптики рассказали, когда в столице закончится "осеннее ненастье". По прогнозам, летнее тепло вернется в город на следующей неделе. С началом июля температура постепенно придет в норму, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
По ее словам, с приходом июля в Москве вновь потеплеет. Однако "возвращения такой жары, которая наблюдалась в минувшие дни, ждать не стоит", подчеркнула метеоролог. Она уточнила, что в июле средняя дневная температура составляет +23,1 градуса, а ночная – +13,5 градуса.
Волосюк также напомнила, что последняя неделя июня будет сложной для москвичей: в город заглянет по-осеннему ненастная погода. Дневная температура воздуха упадет до 13–15 градусов, а в конце недели циклонический вихрь из Скандинавии обрушит на Москву сильнейшие дожди. Самыми холодными днями будут выходные – 29 и 30 июня.
Синоптики не исключили, что погода начнет портиться уже во вторник, 25 июня. Хотя по-прежнему будет сухо и солнечно, столбики термометров днем не поднимутся выше 23-градусной отметки. А в среду температура воздуха не превысит +20 градусов. Возрастет вероятность дождей.
При этом в июле и в августе специалисты прогнозируют средние температуры выше климатической нормы.
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