Синоптики рассказали, когда в Москве закончится "осеннее ненастье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Синоптики рассказали, когда в столице закончится "осеннее ненастье". По прогнозам, летнее тепло вернется в город на следующей неделе. С началом июля температура постепенно придет в норму, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

По ее словам, с приходом июля в Москве вновь потеплеет. Однако "возвращения такой жары, которая наблюдалась в минувшие дни, ждать не стоит", подчеркнула метеоролог. Она уточнила, что в июле средняя дневная температура составляет +23,1 градуса, а ночная – +13,5 градуса.

Волосюк также напомнила, что последняя неделя июня будет сложной для москвичей: в город заглянет по-осеннему ненастная погода. Дневная температура воздуха упадет до 13–15 градусов, а в конце недели циклонический вихрь из Скандинавии обрушит на Москву сильнейшие дожди. Самыми холодными днями будут выходные – 29 и 30 июня.

Синоптики не исключили, что погода начнет портиться уже во вторник, 25 июня. Хотя по-прежнему будет сухо и солнечно, столбики термометров днем не поднимутся выше 23-градусной отметки. А в среду температура воздуха не превысит +20 градусов. Возрастет вероятность дождей.

При этом в июле и в августе специалисты прогнозируют средние температуры выше климатической нормы.