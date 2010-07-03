Переменная облачность и северный ветер ожидаются в Москве в понедельник

Фото: Москва 24

Жаркую летнюю погоду в столичном регионе в понедельник немного разбавит северный ветер. Согласно прогнозу на сайте Гидрометцентра, предстоящим днем ожидается переменная облачность, при этом осадки маловероятны.

Днем воздух в Москве прогреется до 26 градусов тепла, ночью температура опустится до 10 градусов тепла. В Подмосковье днем будет до 28 градусов тепла, ночью термометры покажут 7-12 градусов выше нуля.

Скорость северного ветра составит 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление днем составит около 755 мм ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается на этой неделе в городе. По его словам, в начале недели в Москве сохранится прежняя жаркая погода. В городе будет тепло, солнечно и больше 25 градусов. К пятнице погода изменится, будет от 17 до 22, а в субботу на градус ниже, в основном будет 18-19.