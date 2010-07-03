Синоптики рассказали о погоде в столице на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На этой неделе погода в столице придет к температурной норме, сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
"Сейчас идет небольшой вынос холода с Арктики, поэтому на неделе мы плавно опускаемся к температурной норме", – сказал Цыганков в беседе с RT.
По его словам, во вторник ожидается +24 градуса и без осадков. В ночь на среду ожидается +10…+12, переменная облачность, а днем возможен небольшой дождь и до 22 градусов тепла.
Днем в четверг, 27 июня, возможен ливень и усиление ветра, температура воздуха будет находиться в пределах 22 градусов.
В пятницу днем, по прогнозам синоптиков, будет +19 градусов максимум, а в субботу в первой половине дня ожидается дождь и до 16 градусов тепла в дневные часы.
"Дальше тепло станет понемногу возвращаться. В воскресенье есть вероятность дождя. Ночью +8…+13 °С и примерно так же в понедельник. Днем же в воскресенье +14…+19 и +16…+21 в понедельник", – рассказал Цыганков.
Примерно пятого июня, по его словам, в город начнет возвращаться жаркая погода.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее рассказал, что, согласно климатическим нормам, самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются 31 июля и 1 августа. Наступают они обычно в период с 26 июля по 5 августа. В это время поверхность земли, нагреваясь от Солнца, очень медленно передает тепло вниз, в так называемый деятельный слой суши. Он окончательно прогревается после 20 июля.
Москвичей предупредили, что в последние дни июня в столицу придут похолодание и сильные дожди. Дневная температура воздуха упадет до 13–15 градусов, а в конце недели на город обрушатся сильнейшие дожди. Самыми холодными днями станут выходные.
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