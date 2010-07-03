В Европе готовятся к "адской жаре"

Европа готовится к "адской жаре", передает ВВС. Согласно прогнозам метеорологов, больше всего может пострадать Франция, ее северная часть и центр.
Температура воздуха в стране в середине этой недели может превысить отметку в 40 градусов, чем побить рекорд за всю историю наблюдений в июне. По данным издания "Метео-Франс", в ночные часы во многих регионах страны будет выше 20 градусов Цельсия.
В Париже активирован "третий уровень" опасности, который почти никогда не использовался. На такой случай власти разработали план экстренных мер. На улицах установлены временные фонтаны, будут открыты общественные бассейны и парки, в них планируется организовать около 900 "прохладных мест".
Министерство образования Франции перенесло выпускные экзамены для 800 тысяч школьников. В ведомстве пояснили, что не могут поставить под угрозу здоровье учащихся.
Французские синоптики вспоминают августовскую жару 2003 года, когда были зафиксированы рекордные показатели – до 44 градусов Цельсия в тени. В тот год от высоких температур умерли около 15 тысяч французов.
Аномальная жара – около 35 градусов Цельсия – будет наблюдаться в Германии, Швейцарии и Бельгии. В этих странах также могут быть побиты рекордные температурные показатели за июнь.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.