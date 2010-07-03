В Европе готовятся к "адской жаре"

Европа готовится к "адской жаре", передает ВВС. Согласно прогнозам метеорологов, больше всего может пострадать Франция, ее северная часть и центр.

Температура воздуха в стране в середине этой недели может превысить отметку в 40 градусов, чем побить рекорд за всю историю наблюдений в июне. По данным издания "Метео-Франс", в ночные часы во многих регионах страны будет выше 20 градусов Цельсия.

В Париже активирован "третий уровень" опасности, который почти никогда не использовался. На такой случай власти разработали план экстренных мер. На улицах установлены временные фонтаны, будут открыты общественные бассейны и парки, в них планируется организовать около 900 "прохладных мест".

Министерство образования Франции перенесло выпускные экзамены для 800 тысяч школьников. В ведомстве пояснили, что не могут поставить под угрозу здоровье учащихся.

Французские синоптики вспоминают августовскую жару 2003 года, когда были зафиксированы рекордные показатели – до 44 градусов Цельсия в тени. В тот год от высоких температур умерли около 15 тысяч французов.

Аномальная жара – около 35 градусов Цельсия – будет наблюдаться в Германии, Швейцарии и Бельгии. В этих странах также могут быть побиты рекордные температурные показатели за июнь.