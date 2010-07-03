Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

01:41

В Европе готовятся к "адской жаре"

общество погода за рубежом

01:41

Поделиться в социальных сетях:

Европа готовится к "адской жаре", передает ВВС. Согласно прогнозам метеорологов, больше всего может пострадать Франция, ее северная часть и центр.

Температура воздуха в стране в середине этой недели может превысить отметку в 40 градусов, чем побить рекорд за всю историю наблюдений в июне. По данным издания "Метео-Франс", в ночные часы во многих регионах страны будет выше 20 градусов Цельсия.

В Париже активирован "третий уровень" опасности, который почти никогда не использовался. На такой случай власти разработали план экстренных мер. На улицах установлены временные фонтаны, будут открыты общественные бассейны и парки, в них планируется организовать около 900 "прохладных мест".

Министерство образования Франции перенесло выпускные экзамены для 800 тысяч школьников. В ведомстве пояснили, что не могут поставить под угрозу здоровье учащихся.

Французские синоптики вспоминают августовскую жару 2003 года, когда были зафиксированы рекордные показатели – до 44 градусов Цельсия в тени. В тот год от высоких температур умерли около 15 тысяч французов.

Аномальная жара – около 35 градусов Цельсия – будет наблюдаться в Германии, Швейцарии и Бельгии. В этих странах также могут быть побиты рекордные температурные показатели за июнь.

Читайте также

общество погода за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика