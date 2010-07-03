Июнь 2019 года стал самым жарким с начала века

Прошедший июнь признали самым жарким в Центральной России с начала XXI века. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
По данным синоптиков, в этом году в первый месяц лета средняя температура на территории Центральной России оказалась близка к рекордной. "Здесь она самая высокая в XXI веке, она выше, чем в июне 2010 года", – сказано в материале Гидрометцентра.
При этом, отмечают специалисты, в целом по стране средняя температура воздуха в июне была такой же, как и в прошлом году: выше нормы – в Восточной Сибири, ниже – в Западной Сибири и на Урале. "Отличие же в том, что на этот раз положительные аномалии температуры захватили большую часть европейской территории, особенно ее южные районы", – пояснили метеорологи. По их словам, в Крыму и на Северном Кавказе этот июнь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений.
Синоптики также напомнили, что июнь принес аномальную жару и в страны Европы. На погоду там повлияли горячие воздушные массы из Африки. В конце месяца в Германии, Польше и Чехии были побиты сразу несколько температурных рекордов. Во Франции, Испании, Италии и Швейцарии столбики термометров преодолели отметку в +40 градусов. В Пьемонте, на севере Италии, пиковая температура достигала плюс 42 градусов, а зоопарке Рима медведям и лемурам давали замороженные фрукты, чтобы им было легче перенести зной. От аномальной жары в Европе умерло восемь человек.
Эксперты опасаются, что к середине XXI века очень высокие летние температуры станут нормой. По мнению ученых, тепловые волны, которые накрыли Европу в июне, – проявление общих климатических тенденций.
"Климат-контроль": какая погода ожидает москвичей в ближайшее время
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.