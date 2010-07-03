Июнь 2019 года стал самым жарким с начала века

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Прошедший июнь признали самым жарким в Центральной России с начала XXI века. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в этом году в первый месяц лета средняя температура на территории Центральной России оказалась близка к рекордной. "Здесь она самая высокая в XXI веке, она выше, чем в июне 2010 года", – сказано в материале Гидрометцентра.

При этом, отмечают специалисты, в целом по стране средняя температура воздуха в июне была такой же, как и в прошлом году: выше нормы – в Восточной Сибири, ниже – в Западной Сибири и на Урале. "Отличие же в том, что на этот раз положительные аномалии температуры захватили большую часть европейской территории, особенно ее южные районы", – пояснили метеорологи. По их словам, в Крыму и на Северном Кавказе этот июнь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

Синоптики также напомнили, что июнь принес аномальную жару и в страны Европы. На погоду там повлияли горячие воздушные массы из Африки. В конце месяца в Германии, Польше и Чехии были побиты сразу несколько температурных рекордов. Во Франции, Испании, Италии и Швейцарии столбики термометров преодолели отметку в +40 градусов. В Пьемонте, на севере Италии, пиковая температура достигала плюс 42 градусов, а зоопарке Рима медведям и лемурам давали замороженные фрукты, чтобы им было легче перенести зной. От аномальной жары в Европе умерло восемь человек.

Эксперты опасаются, что к середине XXI века очень высокие летние температуры станут нормой. По мнению ученых, тепловые волны, которые накрыли Европу в июне, – проявление общих климатических тенденций.

