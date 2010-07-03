Синоптики рассказали, какую погоду ждать в июле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Практически на всей территории России температура в июле будет около и выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

При этом он отметил, что первая декада месяца в центре страны будет неоднородной. В частности, уже в середине этой недели в центр европейской территории начал поступать влажный и умеренно прохладный воздух, а температура понизилась до 17–20 градусов, что ниже нормы на 2–3 градуса.

Он добавил, что в некоторых северных районах Московской области температура днем будет понижаться до +16 градусов, однако к выходным снова распогодится. Со второй декады июля установится летняя погода. На 80% территории страны осадки выпадут в пределах нормы, добавил синоптик.

"Хочу подчеркнуть, что в связи с глобальным потеплением изменчивость погоды увеличивается. Практически везде на территории России. Поэтому, когда мы прогнозируем температуру в пределах нормы и выше нормы, это не означает, что весь месяц везде будет постоянно тепло. Будут и периоды похолодания, и жара", – цитирует Вильфанда "Российская газета".

Научный руководитель Гидрометцентра назвал погоду в России замечательной благодаря своей изменчивости. В качестве примера он привел ситуацию во Франции, где в минувшие выходные была зафиксирована самая высокая температура за 200 лет – 44,9 градуса.

Ранее сообщалось, что температуры от +35 градусов в летние месяцы могут стать нормальным явлением. Тепловые волны, накрывшие Европу в июне, являются отражением общих нынешних климатических тенденций.

Частота подобных погодных явлений по сравнению с началом ХХ века выросла в 100 раз. Тепловые волны за этот же период стали жарче на 4 градуса.

За июнь этого года были побиты температурные рекорды целого ряда европейских стран: Швейцарии, Австрии, Германии, Чехии, Испании. Во Франции был зафиксирован абсолютный максимум – воздух прогрелся до 45,9 градуса по Цельсию.

Тем не менее июль в Москве начался с прохладной погоды. В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за дождя. Он будет действовать до 22:00 4 июля.

"Утро": какая погода ждет москвичей в среду?

В среду, 3 июля, воздух в столице прогреется максимум до 20 градусов тепла. В четверг температура в Москве будет варьироваться от 17 до 19 градусов тепла, по области – от 16 до 21 градуса. Будет дуть западный ветер скоростью 5–10 метров в секунду, местами с порывами до 12–17 метров в секунду.

В центре погоды "Фобос" рассказали, что такая погода соответствует майским показателям. К концу недели в столицу придет осенняя погода с дождями. В связи с непогодой москвичам рекомендовали не прятаться под деревьями, а также не стоять рядом с рекламными щитами и шаткими конструкциями.