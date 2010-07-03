Небольшой дождь ожидается в столице в среду

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Переменная облачность и кратковременный дождь и до 20 градусов тепла ожидается в Москве в среду, 3 июля.

Будет дуть западный ветер скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 12-17 метров в секунду, передает портал "Метеоновости".

Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50 процентов.

Из-за сильного ветра москвичам ранее рекомендовали не прятаться под деревьями, а также не стоять рядом с рекламными щитами и шаткими конструкциями.

Также сообщалось, что со среды в регион придет похолодание. В конце недели ожидается около +17–19 градусов днем, а ночью похолодает до +10 градусов.