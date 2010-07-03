Синоптики рассказали о погоде во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Во вторник, 2 июля, в столице пройдет кратковременный дождь, столбики термометров покажут плюс 25 градусов, сообщает портал "Метеоновости".
"Второй день июля окажется для жителей столицы и области теплым, но ветреным. Атмосферные фронты, связанные с североатлантическим циклоном, принесут местами небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 22–24 градусов, по области до плюс 25 градусов", – говорится в сообщении.
Ветер подует со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы могут достигнуть 12–15 метров в секунду.
По прогнозам синоптиков, горожан ждет комфортная погода с температурой воздуха в пределах летних значений.
На этой неделе в столичном регионе ожидается ветреная и пасмурная погода. Столбики термометров поднимутся чуть выше 20 градусов.
Со среды в регион придет похолодание. В конце недели ожидаются 17-19 градусов днем, а ночью похолодает до +10 градусов.
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