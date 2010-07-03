МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Гроза и ветер до 18 метров в секунду ожидаются в столице в течение ближайших часов.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по городу, такая погода сохранится до 10:00 2 июля.

В ведомстве призвали не прятаться от непогоды рядом со стенами домов, на остановках общественного транспорта и около рекламных щитов.

Водителям рекомендовали поставить машину в гараж, либо парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

На этой неделе в столичном регионе ожидается ветреная и пасмурная погода. Столбики термометров поднимутся чуть выше 20 градусов.

Со среды в регион придет похолодание. В конце недели ожидаются 17-19 градусов днем, а ночью похолодает до +10 градусов.