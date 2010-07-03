Несколько рейсов задержали в Шереметьеве из-за грозы

Фото: Агентство "Москва"

В столичном аэропорту Шереметьево из-за грозы задержали сразу десять рейсов. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

По информации СМИ, работы на летном поле были прекращены из-за сложных погодных условий.

Ранее МЧС предупредило о грозе с порывами ветра до 17 метров в секунду, которые ожидаются в Подмосковье 1 июля. Спасатели посоветовали жителям области своевременно закрыть форточки и окна, а при необходимости отключить электричество, газ и перекрыть водопровод.

С 27 по 29 июня в столице выпало более 60% от месячной нормы осадков. 28 июня затяжной ливень привел к подтоплению дороги к аэропорту Шереметьево. Затопило участок на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское. Аэропорт Шереметьево просил водителей пользоваться альтернативными путями, чтобы доехать до авиаузла. Сотрудники ГИБДД перекрывали подъездные пути к авиагавани.

А 30 июня в терминале D Шереметьева образовались большие очереди к стойкам регистрации на рейс и на сдачу багажа. Багажная лента не работала около получаса.