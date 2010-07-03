Самолет улетел без тебя? Что делать и можно ли получить компенсацию

Не успели на самолет по вине дорожных заторов из-за непогоды? А, может, электричка простояла на путях или задержался аэроэкспресс. Что делать, если опоздание произошло по независящим от вас причинам? Эксперты рассказали Москве 24, как получить компенсацию.



Если пассажир опоздал на самолет не по своей вине, а по вине компании-перевозчика – Аэроэкспресса или ОАО "ЦППК", то он должен обратиться в эти компании. По словам председателя Общероссийского союза пассажиров Ильи Зотова, заявление можно написать в произвольной форме. Например, так: "В такую-то дату опоздал на самолет, который отправлялся в такое-то время, из-за технической неисправности поезда. Прошу компенсировать стоимость авиабилета полностью". "К обращению прикладывается оригинал билета на самолет", – отметил Илья Зотов. Он подчеркнул, что основное условие возмещения – техническая неисправность поезда. По другим причинам задержек на железной дороге – погодные условия или кража кабеля – выплаты за "потерянный" авиабилет не предусмотрены.

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

"Однако в законодательстве есть пункт о том, что пассажир может получить не только компенсацию, но и "иные выплаты" от компании-перевозчика, если опоздал на самолет, переговоры, на другой железнодорожный рейс из-за того, что стояли поезда. За эти "иные выплаты" стоит побороться", – считает председатель Общероссийского союза пассажиров. Пассажир может отправить заявление в компанию, которая занимается перевозками, в течение двух–трех дней после случая, приведшего к опозданию на самолет. И в течение 30 дней должен прийти ответ. Если решение принимается не в пользу пассажира, то можно подать на компанию исковое заявление. "Выплат добиваться в этом случае можно в судебном порядке. Прецедентов, когда пассажир выигрывал такой процесс, достаточно много", – добавил Илья Зотов.

Затруднения на дорогах, возникшие из-за погодных условий, скорее, не станут поводом для выплат компенсаций авиакомпаниями за опоздания на рейс. "Если билет невозвратный, то компенсацию получить нельзя", – пояснил председатель Союза пассажиров, член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков.

Если возвратный, то сдать его можно, но чаще всего на определенных условиях, в том числе со штрафом. Условия возврата указаны на билете или на сайте авиакомпании наряду с другой информацией о тарифной политике.

Как правило, если вы возвращаете билет менее чем за сутки, но более чем за три часа до вылета, штраф на возврат в этом случае значительно меньше. Также влияет на сумму штрафа то, являетесь ли вы участником премиум-программ.

"Все зависит от авиакомпании и от типа билета, – рассказал гендиректор Сервиса по получению компенсаций за отмену/задержку авиарейсов Compensair Роман Гильманов. – Если билет экономвозврат, в этом случае с большой долей вероятности можно будет вернуть билет за пару часов до рейса с определенным штрафом. Если билет первого класса или бизнес-класса, то, как правило, можно перенести свой перелет на другой рейс, и никакого штрафа за это не будет. Общая масса билетов класса "эконом" либо невозвратные, либо их можно вернуть, если регистрация еще не завершилась, но с определенным штрафом. Если человек опаздывает на свой рейс и регистрация еще идет, есть смысл пробовать звонить в авиакомпанию, чтобы билет отменили. Если вы приедете, когда самолет уже улетел, у вас будет намного меньше шансов вернуть даже часть стоимости билета".

А вот если задерживается сам самолет из-за погодных условий (даже на пять–шесть часов), то компенсации никакой не предусмотрено. "Авиакомпания должна покормить пассажиров, если задержка произошла на более чем четыре часа, в случае шестичасовой и более задержки должны предоставить жилье", – пояснил собеседник Москвы 24.