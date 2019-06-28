Движение в сторону Шереметьева перекрыто из-за подтопления

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Сотрудники ГИБДД перекрыли подъездные пути к московскому аэропорту Шереметьево из-за подтопления в результате ливня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Из-за обильных осадков произошло подтопление участка дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе. Для устранения подтопления задействованы шесть единиц спецтехники, в том числе три водооткачивающих машины.

Для проезда из городского округа Лобня к Ленинградскому шоссе автомобилистам рекомендуют воспользоваться объездом через деревню Носово. Для объезда водителям потребуется порядка 20 минут.

Чтобы проехать к Терминалу В, пассажирам следует пользоваться "Аэроэкспрессом", а затем межтерминальным переходом. Поезд в подземном тоннеле ходит между станциями Шереметьево 2 (терминалы D,E,F, "Аэроэкспресс") и станцией Шереметьево 1 (Терминал В). Проезд бесплатный и длится всего четыре минуты.

Также стало известно, что в связи со скоплением воды в районе аэропорта временно изменены маршруты автобусов № 817 и 851. В сторону аэропорта после остановки "Монумент" автобусы едут сразу к терминалам E, F и D, затем по Шереметьевскому шоссе до остановки "Индустриальный парк "Шереметьево".

Кроме того, автобус № 48 не делает заезд на остановочном пункте "Аэропорт Шереметьево - Терминал B". Конечная остановка автобуса № 21 перенесена на "Чашниково".

В ГУП "Мосгортранс" отметили, что точная причина произошедшего будет определена после после ликвидации подтопления и обследования ливневой канализации.

В свою очередь, начальник пресс-службы Шереметьева Роман Генис сообщил радиостанции "Говорит Москва", что несмотря на неблагоприятные погодные условия, рейсы выполняются по расписанию и переносов не будет.

"Рейсы выполняются по расписанию… Здесь нет ответственности аэропорта или авиакомпаний. Это же дороги", – заявил он.

В Сети опубликовали видео, как неравнодушные граждане помогали сотрудникам аэропорта и некоторым опаздывающим на рейс пассажирам: их перевозили на "Газелях".

Ранее сообщалось, что серверный тоннель затопило на Курской улице. Автомобили туда не пускают, на месте работает бригада Мосводоканала.

Накануне МЧС предупредило горожан и жителей Московской области о надвигающихся на столицу сильном дожде и ветре. До конца суток 28 июня в Москве местами ожидаются сильный дождь, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.



Несколько дорог затопило в Москве из-за ливня

В случае обнаружения скопления воды и подтоплений можно обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу Мосводостока и оставить заявку на вызов бригады по телефону: +7 (495) 657-87-03.

Если затоплена территория около дома, то можно также обратиться в управу района, в префектуру округа и в единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 539-53-53.

Кроме того, можно подать жалобу через портал "Наш город" или позвонить на горячую линию Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ): +7 (499) 264-96-81.

Если вода скопилась и в подземных переходах, то следует обратиться в ГБУ "Гормост". Это можно сделать, позвонив по круглосуточному телефону диспетчерской: +7 (495) 632-58-46.

В случае происшествий следует звонить по телефонам: 01, 101 и +7 (495) 637-22-22 (единый телефон доверия ГУ МЧС России по Москве).

