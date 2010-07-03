Cеверный тоннель на Курской улице и дорогу в Шереметьево затопило

"Утро": на Курской улице затопило Северный тоннель

Серверный тоннель затопило на Курской улице, передает телеканал Москва 24.

Автомобили туда не пускают, на месте работает бригада Мосводоканала. Аналогичная ситуация наблюдается на дороге в аэропорт Шереметьево.

ЦОДД оценивает дорожную ситуацию в столице в пять баллов. Сложно проехать по внешней стороне МКАД в районе 37-го километра, перегружен участок от Калужского до Варшавского шоссе.

Плотное движение наблюдается на Ленинградском шоссе в сторону центра, скопление – на участке от Водного стадиона до Ленинградского проспекта.

Дорогу в аэропорт Шереметьево затопило

28 июня в столичном регионе местами ожидаются сильный дождь и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности до субботы.

В период с 27 по 29 июня в Москве может выпасть больше половины месячной нормы осадков.

Свои машины горожан просят оставить дома. Из-за непогоды в Москве ожидаются большие заторы.

Дождь с грозой ухудшат видимость, так что, если выехать необходимо, нужно быть аккуратными. Рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта. Водителей также призвали не парковаться вблизи деревьев и рекламных щитов.

Атмосферное давление сегодня может побить рекорд 63-летней давности. В последующие дни оно останется на низком уровне и приблизится к норме лишь 30 июля.

Из-за перепадов давления не исключено ухудшение самочувствия, причем не только у метеочувствительных людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Специалисты советуют ограничить физические нагрузки, не переутомляться, соблюдать режим труда и отдыха.

В случае обнаружения скопления воды и подтоплений можно обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу Мосводостока и оставить заявку на вызов бригады по телефону: +7 (495) 657-87-03.

Если затоплена территория около дома, то можно также обратиться в управу района, в префектуру округа и в единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 539-53-53.

Кроме того, можно подать жалобу через портал "Наш город" или позвонить на горячую линию Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ): +7 (499) 264-96-81.

Если вода скопилась и в подземных переходах, то следует обратиться в ГБУ "Гормост". Это можно сделать, позвонив по круглосуточному телефону диспетчерской: +7 (495) 632-58-46.

В случае происшествий следует звонить по телефонам: 01, 101 и +7 (495) 637-22-22 (единый телефон доверия ГУ МЧС России по Москве).

