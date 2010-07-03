Водителей предупреждают об ухудшении видимости на дороге

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичных водителей предупредили об ухудшении видимости на дорогах из-за прогнозируемого сильного дождя с грозой. Об этом сообщается в Twitter Московского транспортного комплекса.

"Облачно, сильный дождь, местами гроза. Будьте аккуратны на дорогах", – говорится в сообщении.

Доброе утро! На улице 14 С, облачно. Днем ожидается 16..18 С, облачно, сильный дождь, местами гроза. Будьте аккуратны на дорогах!#погода #Москва — Московский транспорт (@DtRoad) 28 июня 2019 г.



Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Главного управления МЧС России, в пятницу, 28 июня, в столичном регионе местами ожидаются сильный дождь и ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Москве с 27 по 29 июня в городе может выпасть свыше половины месячной нормы осадков. А атмосферное давление 28 июня может побить рекорд 63-летней давности. В последующие дни оно тоже будет низким и приблизится к норме лишь 30 июня.

Из-за перепадов давления не исключено ухудшение самочувствия, причем не только у метеочувствительных людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Специалисты советуют ограничить физические нагрузки, не переутомляться, соблюдать режим труда и отдыха.

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности до субботы.

