Дожди и ветер сохранятся в Москве до субботы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Гидрометцентр объявил повышенный уровень погодной опасности в столичном регионе из-за сильного дождя и ветра. Предупреждение действует до 9:00 29 июня.

В пятницу днем в Москве и области будет облачно, ожидается сильный дождь, местами возможна гроза. Воздух в столице прогреется до 18 градусов, в Подмосковье – до 19. Южный ветер будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду, порывы – до 18 метров в секунду.

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что дожди продолжатся и в выходные. В субботу местами прогнозируется порывистый ветер до 20 метров в секунду, в воскресенье – до 10 метров в секунду. Облачность сохранится.

В понедельник тоже будет облачно, но уже без осадков. Столбики термометров покажут 15–24 градуса. Во вторник и среду пройдут дожди, но воздух прогреется до 23–28 и 20–25 градусов соответственно, передает RT.

А на сегодня МЧС объявило экстренное предупреждение из-за грозы и ветра. Горожанам советуют ездить медленнее и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта. Спасатели предупреждают, что вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.

Парковаться призывают вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Укрываться около них также не стоит. Из-за непогоды рестораторов попросили закрыть летние веранды.

В период с 27 по 29 июня в городе может выпасть свыше половины месячной нормы осадков. А атмосферное давление 28 июня может побить рекорд 63-летней давности. В последующие дни оно тоже будет низким и приблизится к норме лишь 30 июня.

Из-за перепадов давления не исключено ухудшение самочувствия, причем не только у метеочувствительных людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Специалисты советуют ограничить физические нагрузки, не переутомляться, соблюдать режим труда и отдыха.

