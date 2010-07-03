Рестораторов попросили закрыть летние веранды из-за грозы

Московским рестораторам рекомендовали временно закрыть летние веранды из-за ухудшения погоды в четверг, 27 июня. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.
Как напомнили в ведомстве, согласно предупреждению МЧС, в четверг в столице ожидаются дождь, гроза и даже град, а также усиление ветра до 20 метров в секунду, В связи с этим владельцев кафе и ресторанов с летними верандами попросили "своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации". Рестораторов также призвали укрепить конструкции веранд и закрыть зонты, передает Агентство "Москва".
Утром 27 июня МЧС объявило экстренное предупреждение о надвигающейся на Москву непогоде. Из-за прогнозируемых дождей, града и порывистого ветра автомобилистам рекомендовали снизить скорость и поддерживать безопасную дистанцию от едущих впереди машин. Как предупредили спасатели, в грозу вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать аварию. Горожанам также напомнили, что опасно парковаться вблизи деревьев или прятаться под ними от дождя.
По прогнозам синоптиков, с 27 по 29 июня в Москве может выпасть более 50% месячной нормы осадков. Кроме того, среднесуточная температура будет ниже нормы на пять–шесть градусов, предупредили метеорологи.
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