Водителям рекомендовали выезжать после 20:00 из-за непогоды

Столичным автомобилистам рекомендовали выезжать после 20:00 из-за непогоды и большого количества мелких ДТП.
"На дорогах сегодня плохо: сильный дождь весь день, много мелких аварий и локальных ограничений, а также перекопанных улиц. Запасайтесь терпением или билетами на метро. На машине будет быстрее после 20:00", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
В ЦОДД также отметили, что в настоящий момент "рабочее" движение на Алтуфьевском, Ярославском и Щелковском шоссе, Рязанском, Мичуринском и Волгоградском проспектах, а также на Люблинской улице.
"Для других направлений стройте маршруты заранее или отложите поездки на более позднее время", – сообщили в пресс-службе центра.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее сообщил, что из-за непогоды в столице в усиленном режиме работают городские службы. Были даны предписания по защите зданий от сильных порывов ветра. То же самое касается объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов.
МЧС объявило экстренное предупреждение. Горожанам советуют ездить медленнее и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта. Спасатели предупреждают, что вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.
Парковаться призывают вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Укрываться около них также не стоит. Из-за непогоды рестораторов попросили закрыть летние веранды.
В период с 27 по 29 июня в городе может выпасть свыше половины месячной нормы осадков.
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности до субботы. В Москве прогнозируют дожди и ветер, будет прохладно и облачно.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.