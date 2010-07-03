Водителям рекомендовали выезжать после 20:00 из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичным автомобилистам рекомендовали выезжать после 20:00 из-за непогоды и большого количества мелких ДТП.

"На дорогах сегодня плохо: сильный дождь весь день, много мелких аварий и локальных ограничений, а также перекопанных улиц. Запасайтесь терпением или билетами на метро. На машине будет быстрее после 20:00", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

В ЦОДД также отметили, что в настоящий момент "рабочее" движение на Алтуфьевском, Ярославском и Щелковском шоссе, Рязанском, Мичуринском и Волгоградском проспектах, а также на Люблинской улице.

"Для других направлений стройте маршруты заранее или отложите поездки на более позднее время", – сообщили в пресс-службе центра.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее сообщил, что из-за непогоды в столице в усиленном режиме работают городские службы. Были даны предписания по защите зданий от сильных порывов ветра. То же самое касается объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов.

МЧС объявило экстренное предупреждение. Горожанам советуют ездить медленнее и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта. Спасатели предупреждают, что вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.

Парковаться призывают вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Укрываться около них также не стоит. Из-за непогоды рестораторов попросили закрыть летние веранды.

В период с 27 по 29 июня в городе может выпасть свыше половины месячной нормы осадков.

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности до субботы. В Москве прогнозируют дожди и ветер, будет прохладно и облачно.

