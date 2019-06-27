Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды в Москве, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, все объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства находятся на особом контроле. Службам города дали предписания по защите зданий от сильных порывов ветра. То же касается объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов, передает Агентство "Москва".

Заммэра уточнил, что для стабильного функционирования городской системы водоотведения около 1,2 тысячи сотрудников "Мосоводостока" тоже перевели на усиленный режим работы. На улицы столицы выехало порядка 200 единиц спецтехники.

МЧС объявило экстренное предупреждение. Горожанам советуют ездить медленнее и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта. Спасатели предупреждают, что вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.

Парковаться призывают вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Укрываться около них также не стоит. Из-за непогоды рестораторов попросили закрыть летние веранды.

Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе

В период с 27 по 29 июня в городе может выпасть свыше половины месячной нормы осадков. А атмосферное давление 28 июня может побить рекорд 63-летней давности. В последующие дни оно тоже будет низким и приблизится к норме лишь 30 июня.

Из-за перепадов давления не исключено ухудшение самочувствия, причем не только у метеочувствительных людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Специалисты советуют ограничить физические нагрузки, не переутомляться, соблюдать режим труда и отдыха.

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности до субботы. В Москве прогнозируют дожди и ветер, будет прохладно и облачно.

Со следующей недели начнет теплеть. В понедельник облачность сохранится, но уже без осадков. Во вторник и среду пройдут дожди, а воздух прогреется до 23–28 и 20–25 градусов соответственно.