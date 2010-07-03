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09:40

Водителей призвали не парковаться возле деревьев и рекламных щитов

общество погода авто

09:40

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичных автомобилистов призвали не оставлять машины вблизи деревьев и рекламных щитов. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Московского паркинга.

В ведомстве напомнили, что, по прогнозам синоптиков, в городе ожидается дождливая и ветреная погода.


Накануне водителей предупреждали об ухудшении видимости на дорогах. В городе местами ожидаются сильный дождь и ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Москве с 27 по 29 июня в городе может выпасть свыше половины месячной нормы осадков. А атмосферное давление 28 июня может побить рекорд 63-летней давности. В последующие дни оно тоже будет низким и приблизится к норме лишь 30 июня.

Из-за перепадов давления не исключено ухудшение самочувствия, причем не только у метеочувствительных людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Специалисты советуют ограничить физические нагрузки, не переутомляться, соблюдать режим труда и отдыха.

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности до субботы.

Москвичей предупредили о непогоде

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общество погода авто

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