Москвичей предупредили о сильном дожде и ветре в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

МЧС предупредило горожан и жителей Московской области о надвигающихся на столицу сильном дожде и ветре.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие два часа с сохранением до конца суток 28 июня в Москве местами ожидается сильный дождь, усиление ветра порывами 12–17 метров в секунду", – говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения, а также увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта. В МЧС отметили, что парковаться лучше вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями.

Синоптики прогнозируют, что в пятницу атмосферное давление понизится до уровня 729 миллиметров ртутного столба. В городе будет идти дождь с грозой. Из-за непогоды рестораторов попросили закрыть летние веранды.

В период с 27 по 29 июня в городе может выпасть свыше половины месячной нормы осадков.

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности до субботы. В Москве прогнозируют дожди и ветер, будет прохладно и облачно.

