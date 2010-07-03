Багажная лента в Шереметьеве заработала после получасовой неисправности

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Багажная лента в аэропорту Шереметьево заработала в штатном режиме после получасовой неисправности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Информацию по 9000 единицам неотправленного багажа не подтверждаем. Вследствие высокой грозовой активности в пятницу часть рейсов прибыла в Шереметьево с опозданием. Запланированные пассажирами трансферные стыковки не состоялись. Ситуация привела к скоплению порядка 1500 единиц багажа, который в настоящее время отправляется по местам назначения", – пояснили ситуацию в аэропорту.

Багажная лента не работала в терминале D около 30 минут.



В СМИ писали, что у компании "Шереметьево Хэндлинг" 29 и 30 июня возникли сложности с обработкой багажа. Сообщалось, что около 9 тысяч единиц не отправились по назначению и что в южном терминальном комплексе (D, E и F) сломалась автоматическая система обработки багажа.

Ранее на этой неделе затяжной ливень привел к подтоплению дороги, ведущей к аэропорту Шереметьево. Затопило участок дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе.

