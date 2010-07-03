Аэроэкспрессы бесплатно перевезут сотрудников Шереметьева из-за затопления

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Компания "Аэроэкспресс" бесплатно перевезет сотрудников аэропорта Шереметьево из-за затопления участка автодороги. Чтобы бесплатно доехать до столицы, нужно предъявить удостоверение, проходя через турникет, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании "Аэроэкспресс".

"Компания организует дополнительную остановку поездам "Аэроэкспресса" на Шереметьевском направлении по платформе "Хлебниково" в период с 15:00 28 июня 2019 года по 0:01 30 июня 2019 года, чтобы доставить сотрудников аэропорта к месту работы и обратно", – говорится в сообщении.

Непрекращающийся ливень в Москве привел к подтоплению дороги, ведущей к аэропорту Шереметьево. Затопило участок дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе. Ситуация настолько сложная, что пассажиров просят добираться на аэроэкспрессах.

Аэропорт Шереметьево рекомендует водителям пользоваться альтернативными путями, чтобы доехать до авиаузла. Чтобы проехать к Терминалу В, пассажирам следует пользоваться аэроэкспрессом, а затем межтерминальным переходом.

Бесплатный поезд в подземном тоннеле ходит между станциями Шереметьево 2 (терминалы D,E,F, эроэкспресс) и станцией Шереметьево 1 (Терминал В).

Сотрудники ГИБДД перекрыли подъездные пути к авиагавани. Для проезда из городского округа Лобня к Ленинградскому шоссе автомобилистам рекомендуют воспользоваться объездом через деревню Носово. Для объезда водителям потребуется порядка 20 минут.

В случае обнаружения скопления воды и подтоплений можно обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу Мосводостока и оставить заявку на вызов бригады по телефону: +7 (495) 657-87-03.

Если затоплена территория около дома, то можно также обратиться в управу района, в префектуру округа и в единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 539-53-53.

Кроме того, можно подать жалобу через портал "Наш город" или позвонить на горячую линию Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ): +7 (499) 264-96-81.

Если вода скопилась и в подземных переходах, то следует обратиться в ГБУ "Гормост". Это можно сделать, позвонив по круглосуточному телефону диспетчерской: +7 (495) 632-58-46.

В случае происшествий следует звонить по телефонам: 01, 101 и +7 (495) 637-22-22 (единый телефон доверия ГУ МЧС России по Москве).

