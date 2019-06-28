Шереметьево просит водителей объезжать место затопления

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Аэропорт Шереметьево рекомендует водителям пользоваться альтернативными путями, чтобы доехать до авиаузла. Из-за обильных осадков произошло подтопление участка дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе.

Движение автотранспорта на этих участках затруднено. Чтобы проехать к Терминалу В, пассажирам следует пользоваться "Аэроэкспрессом", а затем межтерминальным переходом.

Поезд в подземном тоннеле ходит между станциями Шереметьево 2 (терминалы D,E,F, "Аэроэкспресс") и станцией Шереметьево 1 (Терминал В). Проезд бесплатный и длится всего четыре минуты.

Ранее сообщалось, что серверный тоннель затопило на Курской улице. Автомобили туда не пускают, на месте работает бригада Мосводоканала. Аналогичная ситуация наблюдается на дороге в аэропорт Шереметьево. Там в устранении подтопления задействуют три водооткачивающие машины.

В Сети опубликовали видео, как неравнодушные граждане помогали сотрудникам аэропорта и некоторым опаздывающим на рейс пассажирам: их перевозили на "Газелях".

Сотрудники ГИБДД перекрыли подъездные пути к московскому аэропорту Шереметьево из-за подтопления. По словам начальника пресс-службы Шереметьева Романа Гениса, аэропорт не будет откладывать рейсы , они выполняются по расписанию.

ЦОДД оценивает дорожную ситуацию в столице в пять баллов. Сложно проехать по внешней стороне МКАД в районе 37-го километра, перегружен участок от Калужского до Варшавского шоссе. Плотное движение наблюдается на Ленинградском шоссе в сторону центра, скопление – на участке от Водного стадиона до Ленинградского проспекта.

28 июня в столичном регионе местами ожидаются сильный дождь и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности до субботы.

В период с 27 по 29 июня в Москве может выпасть больше половины месячной нормы осадков. Свои машины горожан просят оставить дома. Из-за непогоды в Москве ожидаются большие заторы.

На юго-востоке столицы подтопило тоннель под железной дорогой

В случае обнаружения скопления воды и подтоплений можно обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу Мосводостока и оставить заявку на вызов бригады по телефону: +7 (495) 657-87-03.

Если затоплена территория около дома, то можно также обратиться в управу района, в префектуру округа и в единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 539-53-53.

Кроме того, можно подать жалобу через портал "Наш город" или позвонить на горячую линию Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ): +7 (499) 264-96-81.

Если вода скопилась и в подземных переходах, то следует обратиться в ГБУ "Гормост". Это можно сделать, позвонив по круглосуточному телефону диспетчерской: +7 (495) 632-58-46.

В случае происшествий следует звонить по телефонам: 01, 101 и +7 (495) 637-22-22 (единый телефон доверия ГУ МЧС России по Москве).

