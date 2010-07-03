Шереметьево не будет откладывать рейсы из-за затопления дороги к аэропорту

Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, несмотря на подтопление дороги, ведущей к авиаузлу, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
По словам начальника пресс-службы Шереметьева Романа Гениса, аэропорт не будет откладывать рейсы, они выполняются по расписанию.
"Здесь нет ответственности аэропорта или авиакомпаний. Это же дороги", – подчеркнул он. Он добавил, что причину подтопления определят после ликвидации воды и обследования ливневой канализации. Воду сейчас откачивают с использованием помповых насосов.
Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево рекомендует водителям пользоваться альтернативными путями, чтобы доехать до авиаузла. Из-за обильных осадков произошло подтопление участка дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе.
Движение автотранспорта на этих участках затруднено. Чтобы проехать к Терминалу В, пассажирам следует пользоваться "Аэроэкспрессом", а затем межтерминальным переходом.
Поезд в подземном тоннеле ходит между станциями Шереметьево 2 (терминалы D,E,F, "Аэроэкспресс") и станцией Шереметьево 1 (Терминал В). Проезд бесплатный и длится всего четыре минуты.
Сотрудники ГИБДД перекрыли подъездные пути к московскому аэропорту Шереметьево. Для проезда из городского округа Лобня к Ленинградскому шоссе автомобилистам рекомендуют воспользоваться объездом через деревню Носово. Для объезда водителям потребуется порядка 20 минут.
Несколько дорог затопило в Москве из-за ливня
В случае обнаружения скопления воды и подтоплений можно обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу Мосводостока и оставить заявку на вызов бригады по телефону: +7 (495) 657-87-03.
Если затоплена территория около дома, то можно также обратиться в управу района, в префектуру округа и в единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 539-53-53.
Кроме того, можно подать жалобу через портал "Наш город" или позвонить на горячую линию Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ): +7 (499) 264-96-81.
Если вода скопилась и в подземных переходах, то следует обратиться в ГБУ "Гормост". Это можно сделать, позвонив по круглосуточному телефону диспетчерской: +7 (495) 632-58-46.
В случае происшествий следует звонить по телефонам: 01, 101 и +7 (495) 637-22-22 (единый телефон доверия ГУ МЧС России по Москве).
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