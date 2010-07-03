МЧС предупредило о грозе с порывами ветра до 17 м/с в Подмосковье

Гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в Московской области до вечера понедельника, 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
Спасатели советуют жителям и гостям области своевременно закрыть форточки и окна, при необходимости отключить электричество, газ, перекрыть водопровод. Если гроза застала пешехода на улице, ему рекомендовано укрыться в подъезде или прочном здании; не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий.
На этой неделе в столичном регионе ожидается ветреная и пасмурная погода. Столбики термометров поднимутся чуть выше 20 градусов. Со среды в регион придет похолодание. В конце недели ожидаются 17-19 градусов днем, а ночью похолодает до +10 градусов.
Осадки на неделе будут не такими сильными, как в минувшие дни, когда за сутки выпала месячная норма осадков, а некоторые участки автомобильных и пешеходных дорог полностью затопило.
Непрекращающийся ливень затопил подъездные пути к аэропорту Шереметьево. Ливневая канализация не справилась с огромным количеством воды и практически перестала работать. Северный тоннель затопило на Курской улице, из-за чего временно был перекрыт проезд для машин. Огромные лужи образовались и у некоторых станций метро.
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