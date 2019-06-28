"Волной накрыло". Очевидцы – о подтоплении в Шереметьево

Непрекращающийся ливень в Москве привел к подтоплению дороги, ведущей к аэропорту Шереметьево, передает телеканал Москва 24.
Затопило участок дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе. Ситуация настолько сложная, что пассажиров просят добираться на аэроэкспрессах.
Два автомобиля стоят, наполовину закрытые водой, и сейчас водители пытаются сесть в машины, чтобы выбраться. "Заглохла машина, не можем ехать. Направлялись в сторону Лобни", – рассказал владелец "Газели", застрявшей на дороге.
По словам молодого человека, который с утра наблюдает за ситуацией, воды становится только больше. "Вода постоянно копится. Утром было поменьше, но сейчас еще больше. Мне кажется, если дождь не кончится, то вообще все затопит", – поделился он мнением.
"Ехал за всеми, и волной накрыло. Машина сейчас в сервисе – вызвал эвакуатор, он забрал ее", – заключил еще один водитель.
Как рассказывают очевидцы, пешеходам с чемоданами помогают перебраться до терминалов аэропорта таксисты. За 500 рублей они помогают донести вещи.
Аэропорт Шереметьево рекомендует водителям пользоваться альтернативными путями, чтобы доехать до авиаузла. Чтобы проехать к Терминалу В, пассажирам следует пользоваться аэроэкспрессом, а затем межтерминальным переходом.
Поезд в подземном тоннеле ходит между станциями Шереметьево 2 (терминалы D,E,F, эроэкспресс) и станцией Шереметьево 1 (Терминал В). Проезд бесплатный и длится всего четыре минуты.
Сотрудники ГИБДД перекрыли подъездные пути к московскому аэропорту Шереметьево. Для проезда из городского округа Лобня к Ленинградскому шоссе автомобилистам рекомендуют воспользоваться объездом через деревню Носово. Для объезда водителям потребуется порядка 20 минут.
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