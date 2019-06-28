"Волной накрыло". Очевидцы – о подтоплении в Шереметьево

Автомобили утопают в лужах на столичных дорогах

Непрекращающийся ливень в Москве привел к подтоплению дороги, ведущей к аэропорту Шереметьево, передает телеканал Москва 24.

Затопило участок дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе. Ситуация настолько сложная, что пассажиров просят добираться на аэроэкспрессах.

Два автомобиля стоят, наполовину закрытые водой, и сейчас водители пытаются сесть в машины, чтобы выбраться. "Заглохла машина, не можем ехать. Направлялись в сторону Лобни", – рассказал владелец "Газели", застрявшей на дороге.

По словам молодого человека, который с утра наблюдает за ситуацией, воды становится только больше. "Вода постоянно копится. Утром было поменьше, но сейчас еще больше. Мне кажется, если дождь не кончится, то вообще все затопит", – поделился он мнением.

"Ехал за всеми, и волной накрыло. Машина сейчас в сервисе – вызвал эвакуатор, он забрал ее", – заключил еще один водитель.

Как рассказывают очевидцы, пешеходам с чемоданами помогают перебраться до терминалов аэропорта таксисты. За 500 рублей они помогают донести вещи.

Аэропорт Шереметьево рекомендует водителям пользоваться альтернативными путями, чтобы доехать до авиаузла. Чтобы проехать к Терминалу В, пассажирам следует пользоваться аэроэкспрессом, а затем межтерминальным переходом.

Поезд в подземном тоннеле ходит между станциями Шереметьево 2 (терминалы D,E,F, эроэкспресс) и станцией Шереметьево 1 (Терминал В). Проезд бесплатный и длится всего четыре минуты.

Сотрудники ГИБДД перекрыли подъездные пути к московскому аэропорту Шереметьево. Для проезда из городского округа Лобня к Ленинградскому шоссе автомобилистам рекомендуют воспользоваться объездом через деревню Носово. Для объезда водителям потребуется порядка 20 минут.

В случае обнаружения скопления воды и подтоплений можно обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу Мосводостока и оставить заявку на вызов бригады по телефону: +7 (495) 657-87-03.

Если затоплена территория около дома, то можно также обратиться в управу района, в префектуру округа и в единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 539-53-53.

Кроме того, можно подать жалобу через портал "Наш город" или позвонить на горячую линию Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ): +7 (499) 264-96-81.

Если вода скопилась и в подземных переходах, то следует обратиться в ГБУ "Гормост". Это можно сделать, позвонив по круглосуточному телефону диспетчерской: +7 (495) 632-58-46.

В случае происшествий следует звонить по телефонам: 01, 101 и +7 (495) 637-22-22 (единый телефон доверия ГУ МЧС России по Москве).

