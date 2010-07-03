Москвичей предупредили о грозе и ветре с порывами до 17 м/с

В Москве в ближайшие часы ожидаются гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по городу.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие один-два часа с сохранением до 20:00 местами на территории Москвы ожидается гроза с дождем, усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду", – говорится в сообщении.
В связи с непогодой москвичам рекомендовали не прятаться от непогоды под деревьями, а также не стоять рядом с рекламными щитами и шаткими конструкциями.
Автомобилистов попросили при управлении транспортом снизить скорость движения и увеличить дистанцию между автомобилями, а также парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Ранее сообщалось, что со среды в регион придет похолодание. В конце недели ожидается около +17–19 градусов днем, а ночью похолодает до +10 градусов.
В выходные дни в столичном регионе прогнозируются интенсивные дожди и ветер. Среднесуточная температура в городе может оказаться ниже нормы на три-четыре градуса.
В центре погоды "Фобос" рассказали, что пришедшее в центральные районы России похолодание случается раз в 18 лет.
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