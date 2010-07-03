МЧС предупредило о граде и шквалистом ветре в Подмосковье

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Гроза, град и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в Подмосковье до вечера вторника. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.

"В ближайшие один-два часа с сохранением до 21:00 местами на территории Московской области ожидается гроза с дождем, местами град, усиление ветра порывами до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Москвичам рекомендовали не прятаться от непогоды под деревьями, а также не стоять рядом с рекламными щитами и шаткими конструкциями. В ведомстве рекомендовали по возможности остаться дома и находиться вдали от окон.

Автомобилистов попросили при управлении транспортом снизить скорость движения и увеличить дистанцию между автомобилями, а также парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее сообщалось, что со среды в регион придет похолодание. В конце недели ожидается около +17–19 градусов днем, а ночью похолодает до +10 градусов.

В выходные дни в столичном регионе прогнозируются интенсивные дожди и ветер. Среднесуточная температура в городе может оказаться ниже нормы на три-четыре градуса.

В центре погоды "Фобос" рассказали, что пришедшее в центральные районы России похолодание случается раз в 18 лет.

