Синоптики прогнозируют интенсивные дожди в выходные в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Москвичей в выходные ожидают интенсивные дожди, ветер и прохладная погода, передает RT со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.
По ее словам, температура в городе в последующие дни будет соответствовать середине августа. Столбики термометров поднимутся не выше 20 градусов. Во время рабочей недели в городе могут пройти кратковременные дожди, а в выходные дни осадки приобретут более интенсивный характер.
Позднякова уточнила, что среднесуточная температура в Москве может оказаться ниже нормы на три-четыре градуса. "Погода такая неустойчивая, потому что циклон практически останется над северо-западом Европейской России, он будет высоким", – заключила она.
Ранее сообщалось, что свыше 50 миллиметров осадков выпало в Москве с 27 по 29 июня.
29 июня в городе стало самым холодным днем за более чем 70 лет наблюдений. На метеостанции ВДНХ столбики термометров показывали 11 градусов, тогда как норма – 22–23 градуса.
В центре погоды "Фобос" рассказали, что пришедшее в центральные районы России похолодание случается раз в 18 лет. В то же время синоптики утверждают, что холодный конец июня предвещает теплое продолжение лета.
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