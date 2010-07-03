29 июня в Москве стало самым холодным днем за последние 70 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
29 июня в Москве стало самым холодным днем за более чем 70 лет наблюдений, сообщает центр погоды "Фобос".
На метеостанции ВДНХ температура составила 11 градусов. Климатическая норма же – 22–23 градуса.
Синоптики отмечают, что этот день мог стать самым холодным и за более долгий период: в наличии есть только база данных с 1948 года.
Подобный холод был в этот день в 1996 году, когда столбики термометров показывали 12,2 градуса. В 2003 году воздух 29 июня прогрелся до 13 градусов. Такие низкие показатели характерны для конца сентября–начала октября.
В воскресенье в столице ожидаются кратковременные дожди, будет ветрено. 30 июня температура немного поднимется, а в начале июля в Москву вернется тепло.
В понедельник облачность сохранится, но уже без осадков. Во вторник и среду пройдут дожди, а воздух прогреется до 23–28 и 20–25 градусов соответственно.
За прошедшие сутки в столичном регионе выпало более половины месячной нормы осадков. В Москве это 27 миллиметров осадков или 36% от месячной нормы, а в Подмосковье – до 40 миллиметров или 53%. Норма – 75 миллиметров.
Из-за осадков произошло подтопление участка дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе. Причина – неисправность ливневки: она засорилась и не выдержала такого напора воды. Сегодня дорогу к аэропорту Шереметьево открыли.
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