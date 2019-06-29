Дорогу в Шереметьево открыли

Дорогу в столичный аэропорт Шереметьево, которую накануне подтопило, открыли, передает Москва 24. Всю воду откачали.
Запущены рейсовые автобусы. Сообщается, что заторов при подъезде к аэропорту нет.
28 июня непрекращающийся ливень в Москве привел к подтоплению дороги, ведущей к аэропорту Шереметьево. Затопило участок дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе.
Причина случившегося подтопления – неисправность ливневки. Она засорилась и не выдержала такого напора воды.
Аэропорт Шереметьево просил водителей пользоваться альтернативными путями, чтобы доехать до авиаузла. Сотрудники ГИБДД перекрывали подъездные пути к авиагавани.
Как устраняют потоп в районе аэропорта Шереметьево
В случае обнаружения скопления воды и подтоплений можно обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу Мосводостока и оставить заявку на вызов бригады по телефону: +7 (495) 657-87-03.
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