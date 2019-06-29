Дорогу в Шереметьево открыли

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Дорогу в столичный аэропорт Шереметьево, которую накануне подтопило, открыли, передает Москва 24. Всю воду откачали.

Запущены рейсовые автобусы. Сообщается, что заторов при подъезде к аэропорту нет.

28 июня непрекращающийся ливень в Москве привел к подтоплению дороги, ведущей к аэропорту Шереметьево. Затопило участок дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе.

Причина случившегося подтопления – неисправность ливневки. Она засорилась и не выдержала такого напора воды.

Аэропорт Шереметьево просил водителей пользоваться альтернативными путями, чтобы доехать до авиаузла. Сотрудники ГИБДД перекрывали подъездные пути к авиагавани.

Как устраняют потоп в районе аэропорта Шереметьево

В случае обнаружения скопления воды и подтоплений можно обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу Мосводостока и оставить заявку на вызов бригады по телефону: +7 (495) 657-87-03.